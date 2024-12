DOMINGUEZ, Sento la fiducia del mister: per lui gara attesa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esterno del Bologna Benjamin Dominguez ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita. Queste le sue parole: "Oggi sono titolare di nuovo, penso che il mister abbia fiducia in me e vediamo come andrà oggi. Questa settimana è stata un po' diversa per il mister che è un ex, però penso che sia normale".

Sulle scelte dei titolari: "Con Castro proveremo ad avere profondità sulle ripartenze. Sono contento di essere in campo".