GUDMUNDSSON LA NOTA POSITIVA, STECCANO COLPANI E BELTRAN

DE GEA - Primo intervento facile facile sul tiro di Dominguez dopo la discesa di Ndoye. Ringrazia il palo che lo salva sul diagonale di Castro in apertura di secondo tempo poi blocca il tiro di Pobega. Attento anche quando ci prova Odegaard riesce a mandare in corner ma poco dopo è costretto ad arrendersi davanti alla deviazione vincente di Odgaard, 6

DODÒ - Bello il filtrante dopo quasi un quarto d’ora sul quale Pobega ricorre all’ammonizione per fermare Gudmundsson, anche lui però di lì a poco si fa ammonire per proteste finendo in squalifica in vista della prossima gara con l’Udinese. Si scompone nel finale di gara con qualche errore di troppo, 5,5

COMUZZO - Prima parte di gara senza grandi affanni. Dopo un secondo tempo meno tranquillo finisce anche lui tra gli ammoniti ma certamente non sfigura, 6

RANIERI - Tiene bene per tutto il primo tempo anche se in avvio di ripresa gli scappa Castro che colpisce il palo in un’anticipazione del gol del vantaggio. Ripresa in apnea, 5,5

GOSENS - Un brivido sul finire di una prima frazione che gioca con la solita attenzione. Conferma qualche sofferenza nel corso della ripresa a cominciare dal gol del Bologna, 5,5

Dal 37’st PARISI - S.v.

CATALDI - Il tempo di prendere le misure e intorno al ventesimo scodella una palla interessante per Kean che segna partendo tuttavia in posizione di fuorigioco. Sui suoi piedi l’ultima occasione del primo tempo prima che nella ripresa arrivi la sostituzione, 5,5

Dal 25’st RICHARDSON - Alza il tasso di quantità in mezzo al campo ma non quello qualitativo, 6

ADLI - Uno dei primi palloni lo gioca magistralmente sfoderando il lancio di prima per l’occasione di Gudmundsson. Cala vistosamente alla distanza e con lui pure la Fiorentina, 6

COLPANI - Potrebbe giocare meglio una punizione da buona posizione nella prima parte del primo tempo. Resta in ombra per tutto il resto della gara senza riuscire a incidere, 5,5

DAL 25’st IKONÈ - Prova a scombinare i piani del Bologna dalla sua parte, poi rimedia anche un brutto colpo, 6

GUDMUNDSSON - Adli lo innesca dopo una decina di minuti di gioco ma il suo scavetto sull’uscita del portiere non è preciso e finisce largo. Di lì a poco Pobega lo stende al limite dell’area rimediando il giallo mentre sul finire di primo tempo manda in porta Cataldi che spara alto. Resta tra le note più positive di giornata, 6,5

Dal 17’st SOTTIL - Cerca in fretta la profondità trovandola solo sporadicamente, 6

BELTRAN - Schierato sulla sinistra arretra non poco rispetto alla linea di Gudmundsson poi a poco dall’intervallo si vede rimbalzare addosso la respinta di Skorupski al colpo di testa di Kean. In area di rigore non si rivede più e anche sulla trequarti manca la sua assistenza, 5,5

Dal 37’st KOUAMÈ - S.v.

KEAN - Scatta sul filo del fuorigioco trovando subito il gol ma il punto di partenza è irregolare e l’eventuale vantaggio viene annullato. Ci riprova sugli sviluppi di un corner, a fine primo tempo, trovando la respinta di Skorupski. Si rivede con un’azione personale dopo cinque minuti nel secondo tempo ma finisce a terra prima di riuscire a tirare. Oggi fa un po' troppa confusione, 5,5