BOL-FIO 0-0, Doppia chance viola al 42': vantaggio a un passo

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel finale di primo tempo la Fiorentina bussa con prepotenza due volte alla porta di Skorupski: prima con una giocata codificata alla meraviglia, Colpani ripulisce con classe un pallone sulla propria trequarti e aziona Kean, che serve sulla destra Gudmundsson, 'treccia' con Cataldi che si butta nello spazio e viene servito dall'islandese: in corsa, il numero trentadue viola prova a concludere dal limite prima di subire la rimonta di Lucumi e col sinistro impegna Skorupski, che devia in angolo. Dalla bandierina va Adli che pesca il secondo palo, stacco in solitaria di Kean, testata potente ma centrale e respinta di Skorupski, pallone che rimane lì ma Beltran non riesce a coordinarsi per concludere da pochi passi.

Tutto questo al 43'.