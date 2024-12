BELTRÁN ANCORA TITOLARE E SOTTIL CONFERMATO SULLA SINISTRA: ECCO I PROBABILI 11 ANTI-BOLOGNA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Sarà una Fiorentina votata all’attacco quella che scenderà in campo oggi alle 15:00 al Dall’Ara contro il Bologna. Nel derby dell’Appennino, infatti, Palladino dovrebbe affidarsi nuovamente a Sottil, reduce da una doppietta in Conference League, sulla fascia sinistra. Il talento cresciuto nel settore giovanile viola, pur avendo caratteristiche diverse, è al momento l’unico tassello in grado di sostituire Edoardo Bove.

Nonostante un turnover parziale in coppa, con alcuni titolarissimi in campo dal primo minuto come Moise Kean, chi ha giocato giovedì tornerà a essere protagonista anche oggi. Oltre a Sottil e Kean, anche Ranieri sarà chiamato agli straordinari, con un possibile riposo nella prossima sfida contro il Guimarães. Per il resto, gli undici titolari saranno i soliti, il famoso once de gala che Palladino ha ormai consolidato per le gare di campionato.

Dall’altra parte, l’ex viola Vincenzo Italiano seguirà un approccio simile: nonostante le assenze, il turnover visto in Champions League contro il Benfica suggerisce che le scelte di oggi siano già state pianificate in settimana.

L’unico dubbio per la Fiorentina riguarda ancora una volta il dualismo Gudmundsson-Beltrán. Entrambi sono stati impiegati contro il LASK: il primo per accumulare minuti e ritrovare la forma (come dimostrato dal rigore segnato e dall’ottimo assist per Mandragora), mentre l’argentino è entrato per far rifiatare i compagni partiti titolari. Nonostante entrambi siano fondamentali, la sensazione è che oggi solo uno dei due sarà schierato nel ruolo di trequartista. Al momento, sembra prematuro vederli insieme in un match così cruciale, e Palladino potrebbe affidarsi a Beltrán.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Lykogiannis, Lucumí, Beukema, De Silvestri; Pobega, Freuler; Domínguez, Odgaard, Ndoye; Castro. ALL. Italiano

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltrán, Sottil; Kean. ALL. Palladino