SKY, La Viola vuole Matic. Anche il Napoli su di lui

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista ex Roma Nemanja Matic sarebbe finito tra gli obiettivi della Fiorentina per il mercato di gennaio. Il giocatore, attualmente di proprietà del Lione, starebbe prendendo in considerazione l’idea di tornare in Serie A. Tuttavia, per i viola ci sono due ostacoli principali.

Il primo è il contratto: il serbo ha ancora un anno e mezzo di accordo con il club francese, e sarà necessario studiare una formula adeguata per portarlo in riva all’Arno. Il secondo è la concorrenza: oltre alla Fiorentina, anche il Napoli di Antonio Conte, che lo ha già allenato in Premier League al Chelsea, sarebbe interessato al giocatore.