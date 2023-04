ALLEGRI, Furia con Inter e Marotta: "Siete delle m...e"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Altri strascichi di nervosismo per la panchina della Juventus in un post-partita, dopo le parole al fuoco del vice Landucci a Spalletti nel finale della sfida interna persa col Napoli. Gazzetta.it riporta uno scambio dialettico andato in scena negli spogliatoi di San Siro ieri sera: dopo l'eliminazione subita dall'Inter sono volate parole grosse tra il tecnico Massimiliano Allegri e alcuni dirigenti nerazzurri, su tutti l'ad Giuseppe Marotta e il vice-ds Dario Baccin. "Siete delle merde, ma tanto arrivate sesti!", ha gridato Allegri in direzione degli avversari, proseguendo poi: "Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions".