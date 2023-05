SARRI, Per il tecnico "l'Inter sta meglio del Milan"

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Nonostante il 2-0 incassato dal Milan oggi, per Maurizio Sarri "la sensazione visiva è che stia meglio l'Inter" che sei giorni fa aveva rifilato alla Lazio un ko ancora più netto per 3-0. "Ma si parla di due partite diverse. L'Inter è stata in modo violento sulla partita, il Milan oggi nel secondo tempo ha pensato solo alla partita di mercoledì e ha amministrato. Quindi è complicato fare delle valutazioni". Ovviamente il riferimento e la domanda è in vista del derby di Champions ma è anche un campanello d'allarme per la Fiorentina che dovrà affrontare l'Inter nella finale di Coppa Italia il 24 maggio.