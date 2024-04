QUI HELLAS, Seduta dedicata a forza e tecnica verso i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal sito ufficiale dell'Hellas Verona giornata dedicata a forza e tecnica per i giocatori del Verona che anche oggi, in vista del match contro la Fiorentina, si sono ritrovati allo Sporting Center Paradisodi Castelnuovo del Garda. Come riportato dal sito ufficiale del club, la squadra tornerà in campo domattina, sempre a porte chiuse.