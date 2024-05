OLYMPIACOS, Alle 19 il derby con il Panathinaikos

FirenzeViola.it

© foto di Giulia Borletto

Se la Fiorentina non sa ancora quando giocherà l'ultima partita prima della finale di Atene, giocherà invece questa sera alle 19:00 l'ultima gara di campionato l'Olympiakos che poi avrà 10 giorni per preparare il match contro i viola. La formazione di Mendilibar sfiderà in trasferta i concittadini del Panathinaikos nel cosiddetto derby eterno.

Una sfida che per i biancorossi vale un posto in Europa la prossima stagione visto che sono terzi in campionato, ormai fuori dalla corsa per il titolo, con 73 punti, mentre i biancoverdi sono quarti a quota 71. Solo il secondo e il terzo posto, oltre ovviamente al primo che regala l'accesso alla Champions League, valgono il pass per le coppe europee.