DS LECCE, Contro i viola raddoppieremo l'attenzione

Stefano Trinchera, ds del Lecce, ha parlato a Telerama della sfida di campionato contro la Fiorentina in programma domenica: "La Viola non la scopro certo io, parliamo di una squadra decisamente in forma reduce da una grande vittoria col Genoa. C'è pure il nostro amico Nzola, sarà una gara complicata in vista della quale dovremo raddoppiare forze e attenzione".