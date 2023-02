CIOFANI, Viola? Speriamo di avere più consapevolezza

Il capitano della Cremonese, Daniel Ciofani, ha parlato in conferenza stampa della sua squadra: "Alcune partite in Coppa sono state simili a quelle del campionato. Con il Lecce ad esempio sembravamo spenti, amorfi. In coppa ci siamo difesi bene e siamo stati cinici. Piacerebbe fare a tutti i risultati della Coppa in campionato, questo non è avvenuto ed è un peccato. Ma ripeto, noi dobbiamo continuare a lottare".

La favola di Coppa prosegue con la doppia sfida alla Fiorentina.

"Speriamo di arrivarci con più consapevolezza e soprattutto qualche punto in più in campionato".