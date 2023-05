VIOLA, L'Udinese un'occasione da sfruttare per il morale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Corriere Fiorentino scrive che alla gara di oggi contro l’Udinese non si arriverà nelle condizioni migliori. Stanchi, con assenze pesanti (tipo quella di Cabral), e con un ambiente attorno un po’ depresso dopo la sconfitta di giovedì. Anche per questo - si legge - , la gara di oggi con l’Udinese è probabilmente più importante di quanto qualcuno potrebbe pensare. Perché una vittoria potrebbe dare una spinta forte in vista della semifinale di ritorno col Basilea, riportando un po’ di entusiasmo non solo nello spogliatoio, ma anche in una tifoseria terrorizzata all’idea di essere rimasta in corsa su tutti i fronti fino alla fine per poi restare così, senza niente in mano. L’obiettivo insomma, è dare un calcio alla negatività.