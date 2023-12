STADIO, Per l'opera completa mancano ancora 100 milioni

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Nazione oggi in edicola fa il punto sulla situazione legata allo stadio. Al consorzio temporaneo di imprese Cobar e Sac sono stati affidati i lavori di riqualificazione del Franchi. Per un importo totale, fa sapere Palazzo vecchio, di poco più di 90 milioni di euro. Adesso dovranno essere trovati tutti i fondi per portare a compimento l'intera opera. I soldi mancanti sono circa 100 milioni, chi li metterà? Il Comune vedrebbe di buon occhio un investimento da parte della Fiorentina che invece, dal canto suo, si è defilata da questa ipotesi.

Per il club viola la priorità, come ribadito dal DG Joe Barone, è quella di capire dove giocherà la Fiorentina la prossima stagione. I viola non vorrebbero trasferirsi e spingono per rimanere al Franchi. Soluzione però difficile a causa della fine improrogabile dei lavori entro il 2026. Per un allungamento della scadenza serve l'intervento del governo. Ad ora tutte le parti sono in contatto, ma ancora sembra lontano il tempo in cui verrà presa una decisione definitiva.