SOTTIL, Domani può avere una chance importante

L’obiettivo della Fiorentina, come riportato da La Nazione, è allungare la striscia di risultati utili consecutivi che la sosta ha interrotto a nove. Le otto vittorie ed il pareggio contro l’Empoli tra campionato e Conference League inducono a guardare con fiducia alla trasferta di ‘San Siro’. Ormai certo il forfait di Jovic (Kouame è rientrato ieri e sarà preservato in panchina qualora servisse anche nel ruolo del centravanti) fra le certezze vuole tornarci presto Riccardo Sottil. La sosta gli ha fatto recuperare un po’ di terreno sul piano fisico. Si sente bene, nel test di sabato mattina contro il Seravezza non ha brillato a causa dei carichi di lavoro mirati a tirarlo a lucido per gli ultimi due mesi di stagione. Che nelle idee estive di Italiano fosse il titolare a sinistra non c’è dubbio. Che il tecnico lo stimi tantissimo altrettanto. Quello strappo nei primi metri serve come il pane. Magari già da domani, in un’ipotetica staffetta con Saponara in quella zona di campo. Lì al fianco di Cabral, un altro che cerca un sigillo in una serata importante.