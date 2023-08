SELA CUP, Nel 1° tempo Nizza dominato dai viola

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, scrive un articolo sulla partita disputata ieri tra Fiorentina e Nizza. Jovic e Kouame stendono il Nizza, nel secondo match della Sela Cup. Finisce infatti 2-1 la gara di ieri sera. Un incontro che ha visto la Fiorentina assoluta padrona del campo soprattutto nei primi 45 minuti.

Nel primo tempo infatti, il Nizza non si affaccia quasi mai verso la porta difesa da Terracciano, mentre la squadra di Vincenzo Italiano segna e costruisce occasioni. Oltre ai due gol di Jovic e Kouame, ci sono state occasioni per tutti: da Mandragora ad Ikone, il cui sinistro dal limite sbatte sul palo interno. Con il mercato che si è acceso e una vittoria contro il Nizza, la giornata di ieri è stata una domenica intensa per la Fiorentina.