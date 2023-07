S. ROSSA-FIORE, Resta il dubbio legato alla diretta tv

FirenzeViola.it

Come sottolinea questa mattina Il Tirreno, l'altro dubbio legato all'amichevole di questa sera riguarda la sua visibilità in questo inizio di pre-campionato vissuto dai tifosi viola lontano dai loro beniamini. Se qualcosa si sbloccherà, hanno ribadito ancora dalla Fiorentina, potrebbe avvenire attraverso il sito ufficiale della stessa società o in base alle scelte in extremis della Stella Rossa tramite i propri canali.

Al di là di tutto, Italiano spera di poter affrontare questo test contro un avversario di spessore come la Stella Rossa, potrebbe dare varie risposte alla sua squadra che attende entro fine settimana di sapere finalmente se disputerà la prossima Conference al posto della Juventus.