REPUBBLICA, Tutti gli intrecci per l'Europa nel 2024

L'edizione odierna di Repubblica si concentra su tutte le combinazioni possibili per la Fiorentina in questo ultimo mese di stagione. Si va dallo scenario migliore possibile, nel quale la Fiorentina vince una o due delle coppe in cui è in corsa ed entra direttamente in Europa League senza passare dagli spareggi, fino alla possibilità di arrivare ottavi in Serie A: in quel caso si dovrebbero attendere le decisioni dell'Uefa sulla Juventus, ma la prima ad essere ripescata sarebbe proprio l'ottava in classifica.

Infine lo scenario che vede solo una tra le italiane trionfare in una delle due coppe: e rossoneri, nerazzurri, bianconeri o giallorossi dovessero alzare la coppa ma non arrivare tra le prime quattro in campionato, chiudendo quinti, consentirebbero all’Italia di avere otto posti nelle prossime coppe. Cinque in Champions, due in Europa League (sesta e settima) e l’ottava in conference.