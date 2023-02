QUI JUVE, Allegri pensa al 3-4-2-1 col tridente pesante

Massimiliano Allegri e la sua Juventus hanno bisogno di tornare a vincere con continuità per assestarsi in zone di classifica più accettabili per la Juventus (almeno finché sarà il campo a parlare). Il tecnico livornese si gioca la mano pesante e studia il tridente d’attacco migliore a sua disposizione: Di Maria, Vlahovic, Chiesa. In questo momento la Juventus ha trovato stabilità con il 3-5-2. Per poter incastrare i tre gioielli lì davanti senza rinunciare all’assetto tattico più comodo però, Allegri probabilmente passerà al 3-4-2-1. Questo quanto riporta Tuttosport.