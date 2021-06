PORTA VIOLA, Si decide in una settimana: il punto

La Fiorentina vuole risolvere al più presto il nodo legato al portiere e La Nazione scrive che una decisione potrebbe essere presa definitivamente entro una settimana, forse mezza. Borussia Dortmund, Atalanta e Lazio hanno chiesto informazioni su Dragowski e 12 milioni non sono una cifra inarrivabile per certe società: se il portiere polacco vorrà partire, sarà lasciato libero di andare. A quel punto i nomi per il sostituto sono sempre Cragno del Cagliari e Silvestri del Verona: un investimento da circa 5 milioni. Per Ospina invece De Laurentiis potrebbe chiedere la stessa cifra portata dalla partenza di Dragowski: troppo per la Fiorentina.