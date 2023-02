NAPOLI, Può festeggiare scudetto con i viola il 7/5

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport i tifosi del Napoli romantici ricordano il 10 maggio 1987 come il giorno del primo scudetto vinto nella gara con la Fiorentina. Infatti se il Napoli mantenesse l’attuale vantaggio potrebbe avere la certezza aritmetica del titolo alla quint’ultima di Serie A. E il 7 maggio per la 34a giornata è in programma proprio Napoli-Fiorentina. Infatti 15 punti di vantaggio alla 33a sull’Inter non sarebbero sufficienti perché all’andata hanno vinto i nerazzurri.