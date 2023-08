MOVIOLA, Gara tranquilla e 6 in pagella per Ayroldi

FirenzeViola.it

La moviola de La Gazzetta dello Sport ha poco da raccontare: gara senza episodi dubbi in area e sostanzialmente corretta tra Genoa e Fiorentina ieri sera. I tre gialli a Retegui, Bonaventura e Milenkovic del primo tempo sono tutti condivisibili. Più brutto, e giustamente punito col giallo, il fallo di Bani su Sottil al 35’ s.t. La Var conferma il primo giudizio di Ayroldi e guardalinee sul gol di Biraschi: è tenuto in gioco da Kayode. Analisi piuttosto simile a quella fatta dal Corriere dello Sport che assegna il voto 6 ad Ayroldi. Gara chiusa dopo 11 minuti, in cassaforte al 40’, mai in discussione. Giovanni Ayroldi ha chiuso con 27 falli fischiati e cinque cartellini gialli