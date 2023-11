MILAN, Pioli pensa ai velocisti per sorprendere i viola

FirenzeViola.it

Alla ripresa dalla sosta l’attacco del Milan cambierà inevitabilmente, si legge su La Gazzetta dello Sport. Giroud e Leao, ovvero il 50 per cento delle reti rossonere in campionato, con la Fiorentina non ci saranno. Pioli partirà dalla certezza che gioca a destra ma può anche traslocare dall’altra parte, ovvero Christian Pulisic.

Poi, se Pioli sceglierà di puntare sulla velocità, Pulisic dialogherà con i due sprinter Chukwueze e Okafor. Se invece deciderà di pompare ancora fiducia nel motore ingolfato di Jovic e di andare sul “classico”, con un centravanti più simile a Giroud, saranno gli altri due a giocarsi il posto.