M.LOPEZ, Inizia il nuovo capitolo in casa Fiorentina

Dovrà attendere ancora tre settimane (causa squalifica di due turni con la sosta del campionato nel mezzo) prima di poter indossare per la prima volta la sua nuova numero 8 ma nel frattempo Maxime Lopez ha scelto di iniziare subito il suo capitolo alla Fiorentina. Questo scrive Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Il francese, arrivato ieri a Firenze, non ha atteso nemmeno un minuto per accettare l'offerta della Viola. L'ex Sassuolo ha già fatto conoscenza sia con tutta la dirigenza che con i nuovi compagni, che lo hanno atteso al Viola Park. Maxime Lopez è stato acquistato dalla società di Rocco Commisso in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo e ad accoglierlo c'era anche mister Italiano, già concentrato sulla partita di questa sera contro l'Inter.

Tanti i dubbi per l'allenatore ex Spezia in vista della partita di questa sera, a partire proprio da chi schierare in porta: al momento Christensen sembra in vantaggio su Terracciano mentre in difesa il baby Kayode è pronto alla sua seconda gara da titolare in Serie A. In mezzo al campo dovrebbe riposare Mandragora, al suo posto Duncan, mentre in attacco Kouame e Beltran sono favoriti rispettivamente su Brekalo e Nzola.