LADY COMMISSO, Le piante scelte a Pistoia per il V.Park

L'edizione odierna de La Nazione riporta questa mattina alcune parole di Vannino Vannucci, proprietario degli omonimi vivai pistoiesi che hanno rifornito in questi mesi il Viola Park di alberi e piante e che di recente sono stati visitati da lady Commisso, Catherine: «Alcune scelte sulle piante per il centro sportivo di Bagno a Ripoli erano già state fatte nei mesi scorsi nel corso di una precedente visita – la conferma di Vannucci – però sabato il progettista Casamonti con la signora Commisso sono tornati per completare il quadro». Nell’occasione sono finite nel mirino viola, e da far arrivare quanto prima a Bagno a Ripoli, dei lecci, magnolie e canfore che saranno presenti nei parcheggi: inoltre, ci saranno tantissimi cipressi che garantiranno anche una maggiore privacy . In tutto, saranno migliaia le piante che da Pistoia arriveranno a portare verde e tranquillità dei 25 ettari di parco all’interno del nuovo centro sportivo della Fiorentina.