L'OPINIONE, Sottil riporta alla mente il mercato di gennaio

Nell’analizzare la partita contro il Club Brugge il noto giornalista Alessandro Mita, sul Corriere dello Sport-Stadio, si sofferma soprattutto sui numeri dell’attacco che, in maniera similare a quanto successo nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta, ha creato tantissimo riuscendo a capitalizzare molto meno di quanto previsto. I 31 tiri a 5 ne sono la rappresentazione più concreta. Meriti anche dei portieri - Carnesecchi e Jackers - ma soprattutto di una concretezza non in linea con la prestazione della squadra. Anche perché, scrive il quotidiano, gli errori difensivi, che potrebbero diminuire gli effetti dell’imprecisione al tiro, restano una costante.

Un pensiero va poi al mercato, e a quello che sarebbe potuto essere se a gennaio si fosse deciso di intervenire con più decisione per rafforzare la squadra: “La riflessione viene spontanea alla luce dell’infortunio di Sottil. Oggi a Italiano manca un esterno d’attacco per le rotazioni del 4-2-3-1 e per i cambi a partita in corso. Italiano lo aveva chiesto con l’infortunio di Nico e Kouame in Coppa d’Africa. La Fiorentina a sondato varie piste, a provato a prendere Gudmundsson ma alla fine a ceduto Brekalo. […] Adesso Italiano dovrà gestire ancora con più attenzione il reparto degli esterni, e forse pensare a qualche adattamento, lavorando magari su Castrovilli e Parisi. Sarebbe stato meglio avere un po’ di abbondanza in più”.