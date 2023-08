FirenzeViola.it

Il miglior giocatore della Fiorentina sceso in campo contro il Rapid Vienna, secondo i quotidiani in edicola, è Luca Ranieri. Di seguito i voti per l'ex Salernitana.

Luca Ranieri -

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Nazione: 6,5

Repubblica Firenze: 6

Corriere Fiorentino: 6,5

Tuttosport: 6,5

FirenzeViola.it: 6,5