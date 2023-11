IL MIGLIORE, I quotidiani premiano Ranieri: "europeo"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

È stato Luca Ranieri il migliore in campo ieri, nella vittoria col Cukaricki, secondo la maggioranza dei quotidiani oggi in edicola. Il centrale viola viene premiato da tanti 6,5, definito una sicurezza in difesa da La Gazzetta dello Sport. “Europeo”, lo battezza il Corriere Fiorentino, e limita i blitz degli avversari, per La Nazione.

Questi i voti assegnati a Ranieri dalla stampa:

La Gazzetta dello Sport, 6,5

La Nazione, 6

Corriere Fiorentino, 6,5

Tuttosport, 6

Corriere dello Sport, 6,5

la Repubblica, 6,5