TUTTOSPORT, Per il rush finale la Viola ritrova le punte

In un rush finale ce sembra possa regalare ancora tantissime emozioni, la Fiorentina, scrive Tuttosport, ritrova Andrea Belotti e Mbala Nzola, rispettivamente a digiuno dal’11 febbraio, in campionato contro il Frosinone, e dal 7 marzo, in Conference contro il Maccabi. L’angolano ha dimostrato di aver superato un momento di difficoltà personale e di capitalizzare al meglio i minuti finali ce gli a concesso Vincenzo Italiano. Una risposta ce potrà dare i suoi frutti, visto ce a Verona Nzola potrebbe tornare titolare dal primo minuto. Anche per Belotti il gol è stato una liberazione, ad esorcizzare quella “macumba” che sembrava portarsi dietro (CLICCA QUI).

In un attacco che sembra finalmente funzionare, chiosa il quotidiano, chi non potrà più dare il suo apporto in questo rush finale, dopo i due gol consecutivi tra Sassuolo e Bruges, è l’esterno Riccardo Sottil, che in uno scontro di gioco con Skoras ha riportato la frattura scomposta del terzo distale della clavicola sinistra e ieri si è operato in una clinica fiorentina. Per lui stagione finita.