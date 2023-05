TUTTOSPORT, Viola vittoriosa. Ora testa al Basilea

FirenzeViola.it

L'edizione odierna di TuttoSport dedica uno spazio alla partita tra Fiorentina e Udinese, disputata ieri all'Artemio Franchi, finita con il risultato per 2-0 a favore dei viola. La vittoria contro i bianconeri serve per consolidare, anche se in compagnia l'ottavo posto, oltre che per fare morale in vista della semifinale di Conference League, che si terrà giovedì, contro il Basilea, che ieri ha perso per 6-1 contro il San Gallo. Bel gesto quello della Fiesole che, una volta finita la partita, ha richiamato i viola sotto la curva per dedicare loro cori di incitamento e dagli la giusta carica per giovedì. Al contrario dei viola invece l'Udinese non ha nulla da festeggiare, subisce la quarta sconfitta di fila in trasferta. Una prestazione buia quella degli uomini di Sottil che, nonostante il massiccio turnover della Fiorentina (Italiano ha cambiato 9 giocatori rispetto alla semifinale di Conference), non ha creato pericoli verso la porta di Cerofolini. Il tecnico bianconero ha concluso parlando dei rossi estratti per Becao e Bonaventura: " Cosa è successo nel finale? Non l'ho capito. Ho giocato per tanti anni e qualche battibecco a fine partita ci può stare, l'arbitro avrebbe dovuto gestire queste situazioni perché non ho visto nulla di grave, Paterna non mi è parso in grande giornata".