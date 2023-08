TIRRENO, Vera o Alzate pronti se partirà Amrabat

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Punto di mercato sulle pagine odierne de Il Tirreno a proposito della Fiorentina: con Amrabat sempre più fuori dai radar viola (non inserito nella lista Uefa per i playoff di Conference League e il suo posto è stato preso da Kokorin), la Fiorentina tiene salda la presa su un paio di centrocampisti per inserirne poi uno al posto del marocchino. Sempre che il Manchester United (alternativa l'Atletico Madrid) offra i trenta milioni bonus compresi che chiede il club viola: Fausto Vera, argentino del Corinthians, e Steven Alzate, anglo-colombiano del Brighton, rimangono i candidati principali.

Quanto al difensore centrale, anche qui prima l'uscita e quindi l'entrata: se Martinez Quarta va al Betis Siviglia (dieci milioni offrono gli andalusi, quindici è la domanda della Fiorentina), la scelta per sostituirlo cadrà sempre su uno tra Murillo (Corinthians), Valentini (Boca Juniors) e Nikolaou (Spezia).