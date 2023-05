TIRRENO, Le scelte di Italiano: ci sono Cabral e Terracciano

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna de' Il Tirreno dedica un articolo alla semifinale di Conference League tra Fiorentina e Basilea che si disputerà questa sera, concentrandosi sulla probabile formazione. Erano tre i maggiori dubbi: Terracciano, colpito da un attacco febbrile nei giorni scorsi, come ha detto il tecnico Vincenzo Italiano, ha recuperato e patirà titolare (escludendo una possibile ricaduta, in quel caso è pronto Cerofolini), Cabral, che non ha giocato contro il Napoli, ma ha recuperato, ed infine Sottil che invece è rimasto fuori dai convocati. La squadra dovrebbe essere la "solita" con l'unico ballottaggio quello tra Igor e Ranieri accanto a Quarta. A centrocampo torna la coppia Mandragora e Amrabat, con Gonzalez, Ikone e Bonaventura alle spalle di Cabral. Italiano però dà molta importanza anche a chi entra dalla panchina, soprattutto in queste gare che si giocane in due partite (andata e ritorno), quindi si devono far trovare tutti pronti perché la Viola ha bisogno di tutti.