TIRRENO, L'opinione: "Stop al campionato degli ignavi"

L'edizione odierna de Il Tirreno propone come di consueto l'opinione di Andrea Bruno Savelli - noto attore e regista teatrale - che si sofferma questa mattina sul primo mini-bilancio della Fiorentina al termine delle prime cinque gare stagionali. Ecco un estratto del suo pensiero: "Qui serve sicuramente calma, ma anche un po' di sangue caldo. Calma perché è vero che il calcio d'agosto non conta tantissimo ma è anche vero che nella prima partita di settembre siamo stati inguardabili. Calma perché sino al quarantacinquesimo della partita con Lecce la Fiorentina in campionato era stata a dir poco scintillante.

Quindi una partita in mezzo bellissima e una partita in mezzo bruttissima, qual è la vera Fiorentina? Il sangue però dovrà essere caldo, perché si è detto che è una partita da dimenticare in fretta: non può essere questa la vera Fiorentina. I tempi per recuperare ci sono tutti. Serve calma ma anche il sangue bollente per avere la voglia di andare oltre ai propri limiti e per non continuare a navigare nel limbo triste, quello che Dante Alighieri avrebbe odiato di più e che i tifosi della Fiorentina non si meritano: l'ottavo posto, cioè essere i primi in classifica nel campionato degli ignavi".