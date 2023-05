STADIO, Italiano affida a Cabral la rimonta europea

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scrive anche il Corriere dello Sport-Stadio questa sera saranno presenti più di duemila tifosi viola al Sant Jakob Park di Basilea e se consideriamo anche i probabili 25.000 dell'Olimpico per la finale contro l'Inter possiamo dire che i tifosi non faranno mancare il supporto alla Fiorentina. In tribuna questa sera ci sarà anche il presidente Commisso, volato ieri a Basilea mentre Italiano preparava la sfida, obbligatoriamente da vincere visto l’1-2 del Franchi. Il tecnico ha tirato un sospiro di sollievo per le condizioni di Cabral e ha ragionato sul piano per affrontare la partita. Proprio Cabral è il suo ariete, forse il giocatore più importante per la Fiorentina: torna nello stadio che lo ha consacrato in Europa (e dove lo temono), può guidare i compagni nelle tensioni del St. Jakob Park, che lui conosce come le sue tasche. Deve prendersi la Fiorentina sulle spalle, vestendo i panni del leader. Sarà una bolgia. Anche per Arthur.