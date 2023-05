REP. FI., L'opinione: "Narciso e lo specchio in campo"

All'interno de La Repubblica Firenze troviamo l'opinione di Stefano Cappellini in tema Fiorentina. Di seguito un estratto: "La storia di Narciso la conoscete tutti. Amava così tanto rimirare allo specchio la sua bellezza che finì malissimo. Ora, nel caso della Fiorentina di Vincenzo Italiano la bellezza è intermittente, oltre che sempre soggettiva, ma c’è un che di narcisistico nel giocare con la linea di difesa all’altezza del centrocampo anche quando stai vincendo una semifinale europea per 1-0 e la squadra, peraltro, non gira granché. Niente è perduto, si dice ovunque. Giusto. Però servirà tanta più testa, ché nelle gambe forse non c’è la forza di un mese fa. Per questo meglio far riposare il più possibile gli undici su cui Italiano punta per il ritorno. Anche perché la Conference non è Sanremo, non c’è il premio della critica. E, anche ci fosse, preferiremmo comunque tutti la coppa".