REP. FI., Il commento: "Gli inciampi da evitare "

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

All'interno dell'edizione odierna de La Repubblica Firenze è presente l'opinione in tema Fiorentina a firma di Stefano Cappellini. Di seguito un estratto: "Quante squadre italiane sono in corsa per due titoli? Pensateci bene, ma la risposta la sapete. Non so come dirlo, perché in questi caso diventa scaramantico anche uno svedese, figuriamoci noi, ma l’idea di poter giocare due finali è veramente elettrizzante. A questo punto conta dare tutto, però servirà pure tanta testa, come contro la Cremonese, perché non si può sempre vincere col gioco e la brillantezza, va bene pure giocarla d’astuzia e di controllo e pazienza se poi finisce zero a zero. Ora conta il risultato. Ricordiamoci che con l’Inter al ritorno abbiamo vinto sì, ma prima di portarla a casa abbiamo rischiato di buscarle seriamente e più di una volta. Intanto bisogna fa re i conti con la Samp. Un inciampo non aiuterebbe il morale. E noi abbiamo bisogno di autostima. Servirà, eccome, per affrontare le partite che sogniamo da una vita".