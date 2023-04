NAZIONE, Correre e sognare in UECL: Firenze ci crede

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Firenze. riporta l'edizione odierna de La Nazione, ci crede. E non poco. Crede al sogno europeo, ai due obiettivi concreti (UECL e C. Italia) che la Fiorentina ha a portata di mano. Questa sera contro il Lech Poznan servirà concretezza di gioco, qualità di manovra e la concentrazione giusta per cercare di mettere in chiaro, da subito, la questione. Il Lech è una squadra dura ma non imbattibile, ricorda il quotidiano.