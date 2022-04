LA NAZIONE, Molte strade per l'Europa: ecco quali

Come scrive La Nazione, se tutto sembra definito per le quattro che andranno in Champions, la classifica ingorgata fra la quinta e l’ottava posizione: la Roma è a 54 punti e la Lazio la segue a 52; entrambe hanno una partita in più rispetto all’Atalanta (51 punti) e alla Fiorentina (50). Il Verona in nona posizione ha 5 punti di distacco dai viola (ma anche una partita in più), si può dunque considerare fuori dai giochi? L’Europa per i viola è vicina e non solo per la Conference League (settimo posto). La quinta classificata avrà infatti accesso diretto alla EL, come la vincitrice della Coppa Italia e se questa fosse già qualificata di diritto in Europa, il posto in EL toccherebbe alla sesta classificata (con la settima chiamata a disputare i gironi di qualificazione di Conference League). Si aprono insomma molte possibilità per la Fiorentina.