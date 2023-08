GAZZETTA, Viola vuole Baldanzi: l'idea per l'offerta

FirenzeViola.it

La Fiorentina non molla il calciomercato e prosegue a ricercare nuovi, possibili, colpi. Uno su questi è Tommaso Baldanzi. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'Empoli vorrebbe tenerlo, e dunque spara altissimo: 30 milioni. La squadra azzurra non vuole contropartite, e la Fiorentina studia l'offerta: acquistarlo a una cifra inferiore, inserendo dei bonus, e lasciarlo parcheggiato a Empoli un altro anno. Perché Baldanzi è una scelta per il futuro, scrive il quotidiano.