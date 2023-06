GAZZETTA, Sfida Bonaventura-Paqueta a centrocampo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport si sofferma su uno dei possibili protagonisti in casa Viola per questa sera, Giacomo Bonaventura. Assieme a lui occhio a Paqueta tra gli Hammers. Entrambe le squadre hanno un atteggiamento offensivo che porta a sbilanciarsi e rischiare sempre nelle ripartenze altrui. Ecco perché i piedi delicati di Jack e dell’ex milanista possono essere l'arma in più dei due tecnici. Entrambi sono in grado di cogliere l’attimo, con lanci precisi o il dribbling giusto per creare superiorità e scaricare il pallone sul compagno smarcato. Bonaventura è un fedelissimo di Italiano, che non ha mai fatto a meno di lui nelle partite importanti, in mezzo al tridente e dietro la punta, a volte anche a centrocampo. Jack è l’equilibratore dell’attacco ma anche della manovra. Lo stesso vale per Paquetà, nonché l’acquisto più caro nella storia del West Ham. Ci ha messo un po’ ad ingranare, ma è progressivamente diventato uno dei nodi del centrocampo.