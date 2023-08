GAZZETTA, Mercato non finito: arriva un difensore?

Dopo Beltran il mercato della Fiorentina non sembrerebbe essersi fermato. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società viola sarebbe alla ricerca di un difensore centrale candidato a giocare da titolare nonostante l'ultimo innesto Yerry Mina. Inoltre, in caso di cessione di Amrabat, partiranno le ricerche per comprare anche un centrocampista. Questi ultimi 20 giorni di calciomercato, in casa viola, si prospettano con ancora molte novità in serbo.