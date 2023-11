GAZZETTA, La Viola fa paura ad Allegri: ecco perché

"Nella mistica allegriana della vittoria che esige sofferenza, non ci può essere trasferta più gradita di quella di Firenze, nella tana storicamente più ostile alla Signora". Così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola presenta la sfida tra Fiorentina e Juventus di domenica sera.

La trasferta si addice ai bianconeri che preferiscono essere aggrediti rispetto ad aggredire, non a caso fuori casa la Juventus non ha subito neanche un gol in questa stagione se si esclude Sassuolo. Le insidie per la squadra di Allegri, aggiunge la rosea, sono principalmente due: l'orgoglio ferito della Fiorentina dopo le due sconfitte e la qualità del gioco. La squadra di Italiano è seconda solo al Napoli per possesso palla e solo Inter, Napoli e Roma hanno segnato di più.