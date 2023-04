GAZZETTA, La Fiorentina corre a ritmo Nico Gonzalez

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sui numeri della Fiorentina e di Nico Gonzalez, specificando di quanto le cose, rispetto all'inizio dell'anno, siano totalmente cambiate. Adesso Italiano può contare su un Nico in più per conquistare almeno un trofeo dopo parecchio tempo. Finalmente la Viola può inserire nel motore il suo turbo migliore. Speedy Nico, scrive il quotidiano, è pronto per il gran finale di questa Fiorentina che vuole dare a questi grandi numeri (record di vittorie europee e non solo) il volto di una coppa.