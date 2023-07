GAZZETTA, Beltran è il sogno dei viola e di Mancini

Come scritto da La Gazzetta dello Sport la Fiorentina sta cercando di accelerare i tempi per dare a Vincenzo Italiano una numero 9 da doppia cifra. Il sogno viola è Lucas Beltran, astro nascente del calcio argentino che ha appena vinto il campionato col River Plate contribuendo con 11 reti e tre assist. La Fiorentina aveva già chiesto informazioni su di lui qualche mese fa e adesso si è rifatta sotto anche per i buoni rapporti che il direttore tecnico Nicolas Burdisso ha con i club argentini. E’ lui l’eventuale grimaldello per aprire una trattativa che sarebbe tosta, per due precisi motivi: Beltran costa, ha una clausola di 20 milioni, che a fine mese si alzerà a 25. Beltran è seguito anche dal c.t. azzurro Roberto Mancini per un’eventuale naturalizzazione.

Possibile, perché il baby talento, classe 2001, non ha ancora vestito la maglia albiceleste. Sarà dura anche in questo caso, perché difficilmente l’Argentina se lo farà scappare. Beltran è considerato l’erede di Julian Alvarez, fresco protagonista al Mondiale del Qatar. E’ una via di mezzo tra Immobile, per la capacità di dare profondità, e Lautaro (stesso fisico) per la tecnica e la cattiveria sotto porta. Per i viola, e per l’azzurro, sarebbe un gran colpo.