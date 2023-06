CORR. SPORT, Domani scelte con vista sulla finale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulle possibili scelte di Vincenzo Italiano, in vista della partita di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo. L'allenatore viola terrà conto ovviamente anche dell'impegno europeo che attende i viola il 7 di giugno. In porta molto probabilmente ci sarà Cerofolini, per far arrivare al meglio Terracciano alla finale di Conference, a sinistra Terzic e Venuti a destra. I centrali non dovrebbero variare dalla sfida con la Roma, molto probabilmente saranno Igor e Quarta. Amrabat non scenderà in campo, lo farà invece uno tra Castrovilli e Mandragora, in base a chi partirà titolare il 7 giugno. Per gli esterni si giocano due maglie da titolari in quattro: Kouame, Sottil, Brekalo e Saponara, mentre sulla trequarti ci sarà sicuramente Barak che si alternerà con Bonaventura in Conference. Cabral e Jovic se la giocano fino all'ultimo, ma per il momento il brasiliano sembra favorito per affrontare il West Ham. Domani sarà ufficiale la formazione che dovrà affrontare i neroverdi e mai come questa volta un giocatore viola spera di stare in panchina.