COR.SPORT, Due ipotesi di formazione contro l'Hellas

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

All'indomani dell'operazione alla spalla subita da Riccardo Sottil, il Corriere dello Sport-Stadio analizza quali potrebbero essere due soluzioni da adottare contro l'Hellas Verona per far fronte alla penuria di esterni sinistri. La prima è che, affidandosi al 4-2-3-1, Vincenzo Italiano possa servirsi di Parisi o Castrovilli in alternativa a Kouamé. In particolar modo per quanto riguarda il centrocampista, si legge sul quotidiano, nella testa del tecnico c'era già l'idea di reinventarlo esterno alto prima che il barese si infortunasse.

L'alternativa porterebbe ad un cambio modulo, con l'impiego del 3-5-2 e l'utilizzo di Faraoni come centrale di destra per non mettere in campo tutti e tre i centrali (altro reparto "corto"). A quel punto Kayode e Parisi agirebbero da esterni alti mentre davanti, al fianco di Nzola, Italiano potrebbe optare per uno tra Barak o Beltran.