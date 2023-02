COR.FIO., Sottil e Brekalo non sono ancora pronti

Analizzando la situazione degli esterni in casa Fiorentina, l'edizione odierna del Corriere Fiorentino afferma di come sugli esterni, Italiano, abbia ancora le scelte contate. Questo perché Sottil ha ritrovato la prima convocazione a distanza di cinque mesi dall’ultima presenza in campo, restando 90 minuti in panchina contro l’Empoli, mentre per Brekalo i tempi non sembrano ancora maturi per mettersi in mostra, o quanto meno non dall’inizio. Levando Nico Gonzalez, utilizzato pressoché sempre dal suo rientro, le restanti alternative più fresche a livello di forma fisica rimangono Ikoné e Kouame.