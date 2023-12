COR.FIO., 45' orribili. Tanti in discussione, specie Nzola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Cuore, orgoglio, carattere, fortuna. La serata di ieri è andata così, secondo il Corriere Fiorentino, nella vittoria dei viola sul Parma. Una partita nata come peggio non poteva e finita con una qualificazione ai quarti presa di rabbia, aggrappandosi alla forza della disperazione e alla volontà di provare ad inseguire (anche quest’anno) il sogno della finale. Ma davanti agli occhi restano i primi orribili 45 minuti.

Tra i tanti giocatori scesi in campo ieri, alcuni devono ancora dimostrare di essere affidabili. Su tutti Nzola - si legge -. C’erano gli ingredienti per una serata divertente, invece si è partiti con una Fiorentina stordita, incapace di produrre uno straccio di reazione in tutto il primo tempo. Anzi, è stato il Parma a sfiorare la terza rete. Uno scossone cercato ma mai visto, rinforzato dopo un quarto d’ora dall’ingresso di Beltran per Barak. Cambi che fino a dieci minuti dalla fine non hanno prodotto nulla. Poi Nzola, Sottil, i supplementari, i rigori e la gioia dopo la paura.