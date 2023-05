HAMRIN, La Viola può vincere una coppa, il difficile è dopo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex giocatore della Fiorentina, Kurt Hamrin ha rilasciato un'intervista a Il Tirreno. Ecco di seguito le sue parole: "Vincere oggi è diverso, ma questa squadra ha dimostrato di avere cuore. E il cuore porta sempre un po’ più in là. La squadra è stata costruita molto bene, sanno muoversi in campo. Mi chiedete se possono sollevare una coppa? Sì, assolutamente. Il difficile, semmai, sarà quello riuscire a mantenersi, dopo avercela fatta. Non

conosco da vicino Italiano, ma sa far muovere bene i suoi giocatori, è un ottimo direttore d’orchestra".

Hamrin ricorda anche i trofei vinti a Firenze: "Sono passati tantissimi anni da quei due trofei vinti nello stesso anno. Non sarà semplice vedersela contro il West Ham, il campionato italiano è molto diverso rispetto al calcio inglese, ma tutto può succedere e io ci credo. La Coppa Italia? L’Inter non è avversario da sottovalutare, ma le finali sono partite a sé. Non ci sono regole e questa squadra ha dimostrato di poter dire la sua".

Sulla stagione 1960/1961: "Noi incontrammo degli ostacoli, ma le due perle furono i trofei. Stavolta la storia si può arricchire di qualcosa in più. C’è grande euforia e va cavalcata".

Su Cabral: "Sì, può essere l’attaccante giusto per vincere".