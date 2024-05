GENOA, Gilardino ad un passo dal rinnovo fino al 2026

FirenzeViola.it

Sembra davvero vicina la fumata bianca per il rinnovo di Alberto Gilardino con il Genoa. Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, siamo arrivati nella fase cruciale della trattativa e il prolungamento fino al 30 giugno 2026 sembra ad un passo. L’ingaggio del tecnico, si legge sul quotidiano, dovrebbe aumentare in maniera considerevole o, addirittura, raddoppiare, passando dagli attuali 500mila euro al milione circa.

Una decisione che può essere proficua per entrambe le parti, scrive la rosea: per il Genoa perché si potrebbe assicurare almeno un’altra stagione con il tecnico che l’ha resa la miglior neopromossa dei top 5 campionati europei; per Gilardino perché la società rossoblu è tra le più floride del campionato, con numeri in forte crescita (ha il 95% di riempimento nelle gare casalinghe ed ha aumentato i priori profitti nel merchandising e nel marketing). L’obiettivo è quello di entrare in corsa per il treno Europa nelle prossime stagioni.