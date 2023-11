GAZZETTA, Holm, ritorno di fiamma. No a Baschirotto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il grave infortunio di Dodo ha complicato i piani della Fiorentina e La Gazzetta dello Sport scrive che la società viola sta cercando un profilo che possa arrivare a gennaio per coprire quella falla. Il profilo giusto potrebbe essere quello di Emil Holm (già seguito in passato) che nell’Atalanta, dove è in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia, sta trovando poco minutaggio.

E se Holm è un nome da monitorare - aggiunge la rosea - sembrano invece tramontati altri profili, come Gendrey e Baschirotto del Lecce, a cui i viola si erano interessati in passato. Se poi la dirigenza volesse regalare al suo tecnico anche un centrale difensivo, potrebbe prendere in considerazione Finn van Breemen, classe 2003 del Basilea, a cui piacerebbe giocare nella nostra Serie A e gradirebbe la destinazione Firenze.